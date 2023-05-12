اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مينسك تصادق على اتفاقية التعاون العسكرى - التقنى حتى عام 2025 مع روسيا

الجمعة، 12 مايو 2023 07:00 ص
مينسك تصادق على اتفاقية التعاون العسكرى - التقنى حتى عام 2025 مع روسيا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو
وكالات

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وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قانون التصديق على الاتفاقية مع روسيا حول تنفيذ برنامج التعاون العسكري- التقني حتى 2025، وتم نشره الجمعة على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية.

وجاء في نص القانون: "تم التصديق على الاتفاقية بين حكومة جمهورية بيلاروس وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تنفيذ برنامج التعاون العسكري - التقني بين بيلاروس وروسيا الاتحادية حتى العام 2025، والتي تم توقيعها في مينسك بتاريخ 23 سبتمبر 2022".

يشار إلى أنه تمّت الموافقة على مشروع القانون بعد القراءة الأولى في مجلس النواب بالجمعية الوطنية في بيلاروس يوم 18 أبريل المنصرم ووافق عليه مجلس الجمهورية في اليوم التالي. ووقع الرئيس لوكاشينكو القانون في 5 مايو الجاري.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية لإتمام الأطراف للإجراءات المحلية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى برنامج التعاون العسكري - التقني هذا والمكوّن من 199 بندا يوفّر حتى 2025 أعمال بحث وتطوير مشتركة لإنتاج أنواع جديدة وتحديث للأسلحة والمعدات العسكرية الحالية، وكذلك المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.


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