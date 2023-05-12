اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة من ألمانيا والتشيك وإيطاليا وهولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، حسب جداول التشغيل به على مدار ساعات اليوم 11 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 124 رحلة طيران دولية وصلت خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولى، تسهيل إجراءات الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، حتى وصولهم إلى الفنادق محل إقامتهم على شواطئ مدينة مرسى علم.

وتبين من جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم رحلتين من إيطاليا، و 3 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، و4 رحلات من ألمانيا، بينهم رحلة من مطار دوسلدورف

وتبين أن الرحلات الأسبوعية التي وصلت منذ السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة وصلت من 11 دولة أكثرها وصولا الألمان ثم السياحية البولندية ثم التشيكية وكذلك الإيطالية، كما وصلت رحلات من سويسرا والنمسا وبلجيكا وغيرها من الدول.