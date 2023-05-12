مصرع طفلة تحت عجلات سيارة نقل بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقيت طفلة بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعها تحت عجلات سيارة نقل بالمنوفية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد تلقي بلاغ من الأهالي بمصرع طفلة في حادث تصادم سيارة نقل.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع م، ع، ف عمر عامان، مقيمة دائرة المركز، في حادث تصادم سيارة نقل قيادة م، م، ع 30 عام مقيم الفيوم، أثناء لهوها أمام منزل أسرة والدتها، ما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله قرر أنه فوجئ بها وصدمها عن طريق الخطأ، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 16019 جنح أشمون لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.