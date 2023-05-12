اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 05:02 م
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تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

الجمعة، 12 مايو 2023 04:00 م
تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور سوق المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 60 جنيها، وكيلو الرومى البلدى 70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ80 جنيها، وكيلو البط البلدى 70 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 70 إلى 71 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ90 جنيها، وجوز السمان بـ70جنيها، وكيلو الوز بـ80 جنيها، والبانية 180 جنيها.

 

وبلغ سعر الطماطم بين 7 إلى8 جنيهات فى تعاملات اليوم، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 11 إلى 12جنيها، والكوسة 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، والجزر بدون عروش 6 إلى 7 جنيهات، الخيار بين 9 إلى 10 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدى من 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومى من 5 إلى6 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 5 إلى 6 جنيهات والرومي الصوب من 4 إلى 5 جنيهات، والفلفل الحامى من 5 إلى 6 جنيهات.

 

وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 35 إلى 37 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، والبرتقال من 6 إلى 7 جنيهات.

جانب-من-السوق-(1)
 
جانب-من-السوق-(2)
 
سوق-المنوفية-(1)
 
سوق-المنوفية-(2)

محافظة المنوفية

سوق العشرين

مدينة السادات

سوق الخضار



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