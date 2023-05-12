تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

وبلغ سعر الطماطم بين 7 إلى8 جنيهات فى تعاملات اليوم، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 11 إلى 12جنيها، والكوسة 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، والجزر بدون عروش 6 إلى 7 جنيهات، الخيار بين 9 إلى 10 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدى من 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومى من 5 إلى6 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 5 إلى 6 جنيهات والرومي الصوب من 4 إلى 5 جنيهات، والفلفل الحامى من 5 إلى 6 جنيهات.