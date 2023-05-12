مصرع شاب بعد سقوطه من أعلى مقطورة شاحنة بالوادى الجديد

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بعد سقوطه من أعلى مقطورة شاحنة نقل بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد ، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين وفاة محمد إبراهيم محمد، 20 عامًا، مقيم مدينة الفرافرة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب سقوطه على الأرض من أعلى مقطورة شاحنة نقل بمدينة الفرافرة، وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت أصيبت طفلتان شقيقتان، بتسمم غذائي بعد تناولهما وجبة لبن غير صالحة للاستهلاك، بمركز الفرافرة، وتمت احالتهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهما وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلتين لمستشفى الفرافرة المركزى تناولا وجبة فاسدة.

وتبين تعرض كل من الشقيقتين "ملك خالد عنتر" 5 أعوام، وشقيقتها "منة" 4 أعوام ومقيمتان بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة لحالة تسمم وقىء مستمر إثر تناولهما لبن رايب فاسد.

جرى نقل الطفلتين لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، ونظرا لسوء حالتهما الصحية قررت المستشفى تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري نقلهما بسيارة إسعاف لمقر مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.