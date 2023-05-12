مصرع سيدة مسنة غرقا بمصرف زراعي في قرية بدسوق فى كفر الشيخ

لقىيت سيدة مسنة مصرعها غرقًا لسقوطها، لانزلاق قدمها في مصرف زراعي بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من مأمور مركز كفر الشيخ، يفيد بغرق سيدة 69 سنة، في مصرف زراعي بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، وجرى انتشال جثمانها، ونقلها لمشرحة مستشفى دسوق العام.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، ويرجح أن السبب في الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، تحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.