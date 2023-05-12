اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 01:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع سيدة مسنة غرقا بمصرف زراعي في قرية بدسوق فى كفر الشيخ

الجمعة، 12 مايو 2023 12:38 ص
مصرع سيدة مسنة غرقا بمصرف زراعي في قرية بدسوق فى كفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقىيت سيدة مسنة مصرعها غرقًا لسقوطها، لانزلاق قدمها في مصرف زراعي بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من مأمور مركز كفر الشيخ، يفيد بغرق سيدة 69 سنة، في مصرف زراعي بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، وجرى انتشال جثمانها، ونقلها لمشرحة مستشفى دسوق العام.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، ويرجح أن السبب في الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، تحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


كفر الشيخ

اخبار الحوادث

نيابة عامة

اخبار كفر الشيخ

مديرية أمن كفر الشيخ

صحة كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة