مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقيت ربة منزل بإحدى قرى مركز الباجور ب محافظة المنوفية ، مصرعها صعقا بالكهربا، من غسالة منزلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغا بمصرع ربة منزل مقيمة بقرية البرانقة دائرة المركز عقب تعرضها للصعق بالكهرباء، أثناء قيامها بغسيل الملابس.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع ع، ع، أ 25 عام مقيمة بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور، وذلك أثناء قيامها بغسيل الملابس، حيث تعرضت للصعق بالكهرباء ولقيت مصرعها في الحال، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.