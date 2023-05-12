اليوم السابع
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مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء فى المنوفية

الجمعة، 12 مايو 2023 08:25 م
مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء فى المنوفية إسعاف -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقيت ربة منزل بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعها صعقا بالكهربا، من غسالة منزلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغا بمصرع ربة منزل مقيمة بقرية البرانقة دائرة المركز عقب تعرضها للصعق بالكهرباء، أثناء قيامها بغسيل الملابس.
 
 
وبالانتقال والفحص تبين مصرع  ع، ع، أ 25 عام مقيمة بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور، وذلك أثناء قيامها بغسيل الملابس، حيث تعرضت للصعق بالكهرباء ولقيت مصرعها في الحال، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

ربة منزل

مركز الباجور

اخبار مصر



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