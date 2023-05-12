اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 05:02 م
أكرم القصاص
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مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: الجودة وسلامة المرضى على رأس أولوياتنا

الجمعة، 12 مايو 2023 04:45 م
مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: الجودة وسلامة المرضى على رأس أولوياتنا مدير هيئة الرعاية الصحية وممثلى الإعلام
الإسماعيلية- صبرى غانم

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صرح الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أن الهيئة تولى موضوع سلامة المرضى اهتماماً كبيراً، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية آمنة وفعالة، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، دائما ما يؤكد علي أهمية تبنى ثقافة سلامة المريض، وأن تكون الجودة وسلامة المرضى على رأس الأولويات، وذلك بحسب توجيهات القيادة السياسية، من خلال تحقيق نموذج رعاية آمن ومتكامل وعالي الجودة.
 
وأكد الدكتور محمد سامى مدير هيئة الرعاية بمحافظة الاسماعيلية، خلال مؤتمر صحفي، عقده مع ممثلي وسائل الإعلام، علي تحسين ثقافة سلامة المرضى في مرافق الرعاية الصحية، وتشجيع التواصل والتوعية والتثقيف بهذا الخصوص بين القيادات ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى.
 
كما أعلن الدكتور محمد سامي التجهيز لإطلاق عدة مبادرات صحية لخدمة المواطن الاسمعلاوي، خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلي المضي نحو تذليل جميع العقبات التي قد تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بجميع مراكزها وقراها.
واختتم سامي، لافتا إلي أنه مستهدف خلال هذه الفترة الوصول إلي ابعد مواطن في نقطة جغرافية بمحافظة الإسماعيلية.
 
 

الاسماعيلية

هيئة الرعاية الصحية

التأمين الصحى الشامل

محافظة الاسماعيلية



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