محافظ بورسعيد يشيد بمستوى الرعاية الطبية للمنتفعين بالتأمين الصحى

بورسعيد محمد فرج

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة، خلال جولة تفقدية سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمستشفى السلام الدولى بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور محمد الكيكى مدير المستشفيات، والدكتور محمد طه مدير المستشفى.

وحرص اللواء عادل الغضبان على تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى كالعناية المركزة والاستقبال وغيرها، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة بمستشفى السلام الدولى، بعد ما شهدته من أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما التقى المحافظ بعدد من المرضى المتواجدين بالمستشفى وحرص على التعرف على مستوى رضاهم عن الرعاية الطبية داخل المستشفى، مؤكدا أن مستشفى السلام العام شهدت تغييرا كبيرا فى منظومة الأداء والاهتمام بصحة المواطن، والتى كانت أهم أوليات الدولة المصرية.

ووجه اللواء عادل الغضبان باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، وتقديم خدمة طبية مميزة بما يصل لمستوى الرضا للمواطن، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى انطلقت من محافظة بورسعيد، لإحداث تغيير فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.