وقال لافروف - خلال كلمة بمنتدى سان بطرسبورج القانونى الدولى اليوم الجمعة، "إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعد من الأمثلة الصارخة على النظام القائم، فهذه المحكمة الزائفة أصبحت أداة مطيعة فى أيدى الأنجلو ساكسون".

وأضاف "أن هذه المحكمة تواصل إظهار التحيز السياسي وعدم الكفاءة، وارتباطها بالمسائل الإقليمية لم يساهم قط فى التسوية السياسية للنزاعات، بل أدى إلى تفاقمها".. وتابع قائلا "أن المحكمة الجنائية الدولية حاليا تذهب إلى قرارات فاضحة جديدة، بما في ذلك توسيع نطاق الولاية القضائية من جانب واحد في انتهاك للقانون الدولي وتجاهل حصانة مسؤولي الدولة".

واتهم لافروف المحكمة بأنها لم تستطع مقاومة ضغوط الغرب الجماعي، بينما أكثر من 30 دولة، معظمها من الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي، انضمت إلى جانب أوكرانيا.

وأوضح لافروف قائلا "نحن نعتبر مثل هذه الأفعال إساءة فاضحة لإجراءات المحكمة ومحاولة للضغط المكشوف والابتزاز".