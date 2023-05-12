وقال لافروف، خلال كلمة فى منتدى سانت بطرسبورج القانونى الدولى، اليوم الجمعة: إن يتم تنفيذ العملية العسكرية الخاصة على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، وأخطرنا مجلس الأمن الدولي بذلك على الفور. 
واعتبر وزير الخارجية الروسي أن الغرب ينتهك علانية قواعد العدالة الدولية فيما يتعلق بروسيا.