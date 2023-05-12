كيف تتفادى زيادة حجم مخلفاتك من الملابس؟ الرد فى 10 حلول

كتبت منال العيسوى

مع زيادة وتيرة الموضة فى الملابس، وبناء على ما أعلنته قمة جلاسكو فى كوب 26 ، بما يسمى بميثاق الموضة، الذى يلزم الشركات المصنعة للملابس ودور الازياء بضرورة اللجوء لخامات صديقة للبيئة، كانت هناك مسؤلية على الأفراد أنفسهم فى اللجوء لبعض الحلول التى تقلل من عملية وجود مخلفات بنسب كبيرة من الملابس، حيث أن الدراسات اكدت أن الشخص العادي خلال 2022 يشتري ملابس بنسبة تفوق ال 60٪ مقارنة بالاعوام الماضية، ولا تتوقف المسألة عند الشراء فقط وانما ينجم عن عملية الشراء هذه مخلفات من ملابس لا تستخدم.

وخلال هذا التقرير نرصد بعض الحلول التى وضعها الخبراء من أجل تقليل حجم المخلفات من الملابس رغم أن الموضة والاستدامة مفهومان متضاربان ومنفصلان، لكننا باتباع بعض الحلول يمكننا أن ننتقل للأزياء الخضراء.

أولا: الشراء الذكي والاقتصاد التجارى، من خلال التسوق من الماركات المتخصصة في الملابس المستدامة، والتى تتبنى المعايير الإيكولوجية، إضافة إلى أنه فى حالة عدم توفر الأزياء المستدامة فى كل المناطق لابد أن يبحث المستهلك عن هذه النوعية من الملابس الصديقة للبيئة والمستدامة لشراؤها ، لانها عمرها يكون اطول، وتتحمل دورات الغسيل المتكرره ، بخلاف غيرها من الملابس الرخيصة ، حيث أن عام إضافي من ارتداء الثوب يعني تلوث أقل وتوفير أكبر، فمن الأفضل منع الهدر بدلاً من معالجة المخلفات.

ثانيا: بدلا من التخلص من مخلفات الملابس يمكن إعادة تدوير أو إعادة استخدامها، وصنع أزياء جديدة منها بقصها وإضافة بعض العناصر لها، أو صناعة مثل ماشيات او والمساند.

ثالثا يمكن أيضا التبرّع بالملابس القديمة للفئات الأكثر احتياجا أو بيعها بأسعار منخفضة، وقبل الشراء ابحث عن الشركات التى تمتلك سياسة إرجاع المنتج لتتمكن من إعادة تدوير الملابس بعد استهلاكها.

رابعا: تحالف الملابس المستدامة أكد أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كان سوق الملابس المستعملة ينمو بمعدل 21 مرة أسرع من اى تجارة للتجزئة، وأنه سيتجاوز هذا السوق الموضة سريعاً، ويعد أكبر مورد للملابس في العالم، ولذلك يكون أحد الحلول لتقليل حجم المخلفات من الملابس هو شراء الملابس المستعملة بدلا من الجديدة .

خامسا : سوق السلع المستعملة في العالم، قيمته حالياً حوالى 24 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل لحوالى 64 مليار دولار أمريكي عام 2028".

سادسا: الاستثمار البيئى في صناعة الأقمشة المستدامة، مثل القطن العضوي أو الصوف العضوي اوالكتان أو المنتجات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها، يعد أيضا أحد الحلول

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سابعا : العناية بالملابس بشكل صحيح يساعد على إطالة عمرها، كاتباع الإرشادات الموجودة على المناخ الخاصة بالغسيل بالحرارة المكافئة وتجنب استخدام المجفف.

ثامنا: أيضا يمكنك الاستثمار في أدوات الصيانة الخاصة بالملابس مثل المكواة ومستحضرات التنظيف وإصلاح الملابس لو تمزقت سريعا قبل زيادتها .

تاسعا: اعرف طرق التخزين الجيد للملابس وضعها في مكان جاف ومعتم بعيد عن الرطوبة والحرارة العالية، لزيادة عمر الملابس.

عاشرا: لاتشترى الا ما نحتاجه فقط، وعند الشراء اشترى الملابس المصنوعة يدويا.