كلب يعقر شخصين بقرية روينة بمركز كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقر كلب ضال شخصين مقيمين بقرية روينة، التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ إشارة بوصول شخصين إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابين بعقر كلب ضال، بقرية روينة، بمركز كفر الشيخ، وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهما، وإعطائهما مصل الكلب.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، «م.ن.أ»، 57 سنة، بجروح متعددة بالبطن والحوض، و«ر.م.ح»، 40 سنة، بجرح بالصدر، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين، وإعطائهم مصل الكلب، وجار متابعة حالتهما بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان مستشفى كفر الشيخ العام قد استقبل يوم الأربعاء الماضي 6 أشخاص بينهم 5 أطفال مصابين نتيجة عقر كلب ضال، بحي القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والأمصال اللازمة لهم.