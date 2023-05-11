صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة نجع غنيم بإدارة البندر على مدار يومين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية على مدار يومين فى جميع التخصصات بالمجان تماماً، داخل مقر وحدة نجع غنيم التابعة لإدارة بندر الأقصر، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة للحالات بما يقارب من 892 حالة على مدار اليومين في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الأطباء جهزوا التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إدراج ثلاث منشآت صحية إضافية ضمن المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج لتصل عدد المنشآت المعتمدة للمبادرة من قبل الهيئة العامة للرعاية إلي 9 منشآت صحية، حيث تأتي المبادرة الرئاسية في إطار تنشئة الأسرة تنشئة صحية سليمة تفاديا للدخول في مشاكل صحية كبرى قد تنتج بعد الزواج إذا لم يتم الفحص، حيث أن المبادرة تستهدف فحص المقبلين على الزواج وتستلزم إجراء عدد من الفحوصات المعملية الهامة والأساسية التي قد يستغرق ظهور النتائج واعتمادها ما لا يقل عن 14 يوماً، وهو الأمر الذي يستدعي توجه كلا الطرفين قبل مراسم الزواج لإجراء الفحوصات اللازمة بفترة كافية لاعتماد النتائج الآمنة وتلقي خدمات المشورة والتوعية اللازمة للطرفين.



صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة نجع غنيم



فحص أحد الأهالى خلال فعاليات القافلة الطبية



فعاليات قافلة طبية بوحدة نجع غنيم بإدارة البندر على مدار يومين



قافلة طبية بوحدة نجع غنيم بإدارة البندر على مدار يومين



