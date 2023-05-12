اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 01:45 ص
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كشف تفاصيل العثور على جثة طفلة داخل جوال في قنا

الجمعة، 12 مايو 2023 12:45 ص
كشف تفاصيل العثور على جثة طفلة داخل جوال في قنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، تفاصيل العثور على جثة طفلة مذبوحة داخل جوال بقرية النجاحية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، إخطارًا من غرفة العمليات،  يفيد العثور على جثة رودينا.م، 8 أعوام، مذبوحة داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي،  بعد تغيبها، وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة في الواقعة سيدة من جيران المجني عليها، استدرجت الطفلة إلى منزلها وطلب مبلغ مالي، ثم ذبحتها ووضعتها في جوال وألقتها أعلى سطح المنزل.

تم التحفظ على المتهمة وجاري التحقيق معها فيما تتولي الأجهزة الأمنية معرفة التفاصيل، وتحرر محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

 

 
 

 


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