اليوم السابع
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أمن قنا يكثف جهوده لضبط المتهم في إصابة شاب بطلق ناري

الخميس، 11 مايو 2023 11:40 ص
أمن قنا يكثف جهوده لضبط المتهم في إصابة شاب بطلق ناري طلق نارى
قنا صابر سعيد

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تكثف الأجهزة الأمنية بقنا، جهودها لكشف ملابسات إصابة شاب بطلق ناري في مركز قوص شمال محافظة قنا ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بالكتف.


كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة وتم نقله إلى نقطة إسعاف المسيد والدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، وتبين إصابة أسامة.ن، 19 عاما.


تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الشاب إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج، فيما تكثف مباحث مركز قوص من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجاني والسلاح المستخدم.


 

 


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