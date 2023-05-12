ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى وتحرير 43 محضر تموينى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط 60 كيلو حرام من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في نطاق حي المناخ بالمحافظة، وذلك إستمراراً فى الحفاظ على صحة المواطنين.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله وبالتنسيق والإشتراك مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين والدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بالطب البيطرى والدكتور أحمد البيلى والدكتورة ماجدة شعبان مديرية الطب البيطرى - التفتيش على المجاز واللحوم، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير ( 43 ) محضر تموينى بمناطق متفرقة بإنحاء المحافظة وبيانها كالتالى :-

1- ضبط كمية تقدر ب ( 60 كجم ) لحوم مفرومة متبلة داخل أكياس بلاستيكية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ظاهرياً، وكذلك فى الخواص الطبيعية، وذلك بناءً على تقرير الطبيب البيطرى المرافق للحملة وبدون تواريخ صلاحية إنتاجاً وإنتهاءاً، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة لحين صدور قرار النيابة بسحب العينات والعرض على النيابة العامة للتحقيق .

2-تحرير محضر إلى الشركة العامة لتجارة الجملة لعدم الإلتزام بتعبئه السكر الذى يصرف للمواطنين كمقرارات تموينية شهرية مدعمة ما يؤثر على توافر السكر السائب ما يحدث أزمة غير مبررة فى عمليه صرف المقررات التموينية.

وفى إطار جهود الرقابة نطاق الأسواق، تم تحرير (12) محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، (14 ) محضر شهادات صحية، (3 ) محاضر عدم إعلان عن وجود مخزن

وفى مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير (5) تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين، (4) تقارير عدم نظافة أدوات العجين، تقريران عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، وتقرير عدم وجود قائمة.