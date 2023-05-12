اليوم السابع
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ضبط 49 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط

الجمعة، 12 مايو 2023 07:30 م
ضبط 49 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط حملات تموينية مكبرة
دمياط - معتز الشربينى

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شنت مديرية تموين دمياط، حملة تموينية موسعة للمرور على كافة الأنشطة التموينية بنطاق مركزى الزرقا وفارسكور، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة للعمل، حيث تم ضبط 49 محضر مخالفة منها فى مجال المخابز 27 مخالفة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات مع 6 محاضر ضرب وهمى وتجميع بطاقات المواطنين وعدم الإنتاج الفعلى.

 

وفى مجال محطات الوقود ومستودعات الغاز، ضبط والتحفظ على 2000 لتر بنزين 80 فى عهده غير مرخصة، مع 9 محاضر عدم تشغيل أو تعطل جهاز القياس الآلى ATG بمحطات الوقود لإخفاء حجم الأرصدة الفعلية المتواجدة من المنتجات البترولية، وبأحد فروع تعبئة السكر تم ضبط والتحفظ على 214 كجم من عبوات السكر بنقص وزن 30 جم فى المتوسط لكل كيلو، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة بكل منها.
 
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بتكثيف الرقابة التموينية على كافة الأنشطة التموينية والأسواق لحماية المستهلك ومكافحة الغش والتدليس.

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