ضبط لصوص السيارات والهواتف المحمولة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود



نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وملك والده ، وضُبط بحوزتهما (2 هاتف محمول) مجهولين المصدر، وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب"الخطف" باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وإرتكابهما (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم السلام ثان) "تم ضبطه" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط ( شخص – له معلومات جنائية) وبحوزته (عدد من مفاتيح السيارات - سلاح أبيض "مطواة") وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات إعترف بقيامه بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخر تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام المفاتيح المضبوطة، وتقطيعها بقصد التصرف فى أجزائها بالبيع، وقد أمكن ضبط الأخير وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار- مبلغ مالى - ميزان حساس)، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بارشادهما ضبط سيارة بمحيط سكن أحدهما "كاملة بدون تقطيع" وعُثر على أجزاء من سيارتين، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى أجزاء السيارتين بالبيع لتجار الخردة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) ، وبحوزته ( 2 كشاف إنارة كبير الحجم) مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق" وأقر بارتكابه (3) وقائع سرقة هواتف محمولة ومبلغ مالى بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) ، وبحوزته ( شاشة تليفزيون – هاتف محمول) مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقته للشاشة المضبوطة حال عمله بداخل مقهى بمحافظة الجيزة والهاتف المحمول من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة بأسلوب "المغافلة"، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.