ضبط طن دقيق مدعم داخل مخبز سياحى قبل بيعة فى السوق السوداء بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية مكبرة ببندر المحلة، ضمت في عضويتها أحمد إبراهيم عبود وكيل المديرية وخالد زكى بحيرى والسيد أحمد الحواله، وبالاشتراك مع محمد النجار مدير إدارة تموين بندر المحلة وحازم طه مدير إدارة تموين مركز المحلة للمرور بمركز ومدينة المحلة لتفقد الحالة التموينية.

وأسفرت الحملة عن مداهمة إحدى المخابز السياحية ببندر المحلة وأسفر التفتيش عن ضبط (21) واحد وعشرون شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50 كجم إجمالى واحد طن وخمسون كيلو جرام تجميع داخل مخبز سياحى بغرض إنتاج خبز سياحى لبيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، وتم نقل الكمية المضبوطة إلى مطحن سلندرات المحلة لإعادة توزيع تلك الكمية للمخابز البلدية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.