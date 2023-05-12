ضبط راكبين بحوزتهما مخدرات بمحطة سكك حديد أسوان

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الإدارة العامة ل شرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما فى عدد من القضايا) حال تواجدهما بمحطة سكك حديد أسوان، وضبط بحوزتهما ( عدد من الأقراص المخدرة - عدد 6 هواتف محمول).

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة من متحصلات جرائم نشل المواطنين داخل القطارات، وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدد 2 من مالكى الهواتف المحمولة، وبإستدعائهما تعرفا على هواتفهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.