اليوم السابع
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ضبط راكبين بحوزتهما مخدرات بمحطة سكك حديد أسوان

الجمعة، 12 مايو 2023 11:40 ص
ضبط راكبين بحوزتهما مخدرات بمحطة سكك حديد أسوان حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما فى عدد من القضايا) حال تواجدهما بمحطة سكك حديد أسوان، وضبط بحوزتهما ( عدد من الأقراص المخدرة - عدد 6 هواتف محمول).
 
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة من متحصلات جرائم نشل المواطنين داخل القطارات، وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدد 2 من مالكى الهواتف المحمولة، وبإستدعائهما تعرفا على هواتفهما.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الأجهزة الأمنية

شرطة النقل

الأمن الاقتصادى

أقراص مخدرة

سكة حديد

أمن أسوان



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