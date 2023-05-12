اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 02:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم ببيع اكسسورات رتب عسكرية مقلدة

الجمعة، 12 مايو 2023 12:36 ص
ضبط المتهم ببيع اكسسورات رتب عسكرية مقلدة متهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك " متضمناً قيام صاحب الحساب بالترويج لرتب أميرية بغرض الإتجار وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى  أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق " تيك توك " يتضمن الترويج لبيع إكسسوارات على شكل رتب عسكرية " مُقلدة " وذلك بقصد بيعها، وأقر ببيع بعضها لكل من (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) ، وأضاف بتحصله عليها من (مالك محل إكسسوارات بدائرة المركز) ، تم ضبطهم وبمواجهتهم قرر الشخصين المشار إليهما بقيامهما بلصق الإكسسوارات التى تحصلا عليها على دراجتين ناريتين خاصتين بهما ، وأرشدا عنها وتبن أنها (6 قطع مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية) ، وأضاف مالك محل الإكسسوارات بقيامه بالتحصل عليها من آخر (مالك محل إكسسوارت بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) ، تم ضبط الأخير ، وبحوزته ( 170 قطعة – 7 قيد حديدى جميعها مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية ) .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

الداخلية

حوادث

رتب عسكرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة