اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 02:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: الجنيهات الذهبية والسبائك الواردة من الخارج معفاة من القيمة المضافة

الخميس، 11 مايو 2023 11:58 م
التموين: الجنيهات الذهبية والسبائك الواردة من الخارج معفاة من القيمة المضافة وزارة التموين
محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الواردات من الذهب مع المصريين من الخارج من الجمارك والرسوم، مقارنة بسعر الجرام في الفترة الأخيرة، جاء لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
 
واضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، الذي يُذاع على قناة "CBC"، أن القرار سيزيد حجم ما هو متداول من خام الذهب في الأسواق المصرية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض سعر جرام الذهب خلال الفترة المقبلة.
 
وتابع: أن مشتريات المصريين في الفترة الأخيرة من الذهب يزيد بكثير عن استهلاكهم خلال الأعوام السابقة، مؤكدًا أن الجنيهات الذهبية والسبائك معفاة تماما من القيمة المضافة.

وزارة التموين

السبائك الذهبية

سبائك الذهب

التموين

القيمة المضافة



الموضوعات المتعلقة

مساعد وزير التموين: إصدار كارت ذكى للسجل التجارى يتضمن جميع البيانات قريبًا

الخميس، 11 مايو 2023 12:36 م

وزارة التموين: استلام القمح المحلى يوميا من الثامنة صباحا

الإثنين، 08 مايو 2023 09:00 ص

وزارة التموين تبدأ صرف دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية

الجمعة، 05 مايو 2023 06:00 ص

وزير التموين: الدولة تتحمل فارق سعر السولار للمخابز لطرح الرغيف بـ 5 قروش

الخميس، 04 مايو 2023 03:32 م

موسم الذهب الأصفر.. وزارة التموين تتسلم 800 ألف طن من المزارعين فى أقل من شهر على موسم الحصاد.. 1500 جنيه سعر الأردب.. و"المصيلحى" يوجه بصرف مستحقات المزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام

الأربعاء، 03 مايو 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة