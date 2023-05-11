التموين: الجنيهات الذهبية والسبائك الواردة من الخارج معفاة من القيمة المضافة

محمد شعلان

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الواردات من الذهب مع المصريين من الخارج من الجمارك والرسوم، مقارنة بسعر الجرام في الفترة الأخيرة، جاء لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

واضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، الذي يُذاع على قناة "CBC"، أن القرار سيزيد حجم ما هو متداول من خام الذهب في الأسواق المصرية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض سعر جرام الذهب خلال الفترة المقبلة.

وتابع: أن مشتريات المصريين في الفترة الأخيرة من الذهب يزيد بكثير عن استهلاكهم خلال الأعوام السابقة، مؤكدًا أن الجنيهات الذهبية والسبائك معفاة تماما من القيمة المضافة.