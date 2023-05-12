ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك في القليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبجواره مركبة "توك توك" بدائرة المركز.

بالفحص أمكن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (قائد مركبة "توك توك" مقيم بدائرة المركز) ، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" ملك شقيقه بتاريخ 26 أبريل الماضى ولم يقم بالإبلاغ عن تغيبه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة" ، وضُبط بحوزتهما (فرد محلى وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد السرقة، حيث أقرا باتفاقهما على ارتكاب واقعة السرقة، وفـى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى المضبوط بحوزتهما، وقد قام أحدهم باستيقاف مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه واستقلاه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل العثور، ولدى وصولهما وجه أحدهما سلاح نارى تجاه المجنى عليه إلا أنه قاومهما وأحدث إصابة أحدهما فقام أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى صوبه محدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستوليا منه على (مبلغ مالى) ولدى محاولتهما سرقة مركبة "التوك توك" فوجئا بتعطلها فتخليا عنها ولاذا بالفرار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.