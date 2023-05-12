سكرتير عام محافظة قنا يتابع فعاليات اليوم الثانى من القافلة الطبية "وطن واحد"

قنا- صابر سعيد

تابع حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، فعاليات اليوم الثاني من القافلة الطبية "وطن واحد" بقرية الرئيسية التابعة لنجع حمادي، والتي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وجامعة المنوفية، رافقه الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

واطلع السكرتير العام، على عمليات الكشف الطبي وتقديم العلاج بالعيادات المختلفة التي تشملها القافلة والتي يصل عددها إلى 17 تخصصا هى " العيون - الجلدية - القلب - الأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية – السمعيات"، مشيرا إلى أن اليوم الثاني شهد إقبالا كثيفا من أهالي القرية، لما تقدمه القافلة من خدمات طبية مجانية متكاملة.

وقال الدكتور محمد شعبان، إن اليوم الأول من فعاليات القافلة، تم تنظيمه بقرية المراشدة بمركز الوقف، حيث استفاد من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة 1390 مواطنا من أهالي القرية، شملت إجراء 20 عملية أنف وأذن، و8 عمليات قسطرة قلبية وتركيب دعامات بالقلب، و6 عمليات جراحة عامة، و5 عمليات مياه بيضاء وصفراء بالعين، وتسليم 160 نظارة طبية، بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي علي 365 حالة رمد، و 145 حالة أمراض جلدية، و136 حالة عظام، و 123 حالة أطفال، و100 حالة مخ وأعصاب، و80 حالة أمراض باطنة ، و70 حالة أنف وأذن، و66 حالة صدر، و55 حالة قلب وأوعية دموية، و50 حالة مسالك، و25 حالة نساء وتوليد، وعمل 16 أشعة سونار، فضلا عن توقيع الكشف على 18 مواطنا يحتاجون إلى أطراف صناعية.