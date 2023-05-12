"الشباب و الرياضة" بالإسكندرية تنظم "هاف ماراثون" بمشاركة 500 شخص

الإسكندرية جاكلين منير

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، فى " هاف ماراثون" فريق Alex Nigt Runner ،بمشاركة 500 شخص، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمحافظ اللواء محمد الشريف، في إطار (جعل الرياضة أسلوب حياة) وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة

وأقيم اليوم الجمعة "هاف ماراثون الاسكندرية" بتنظيم فريق Alex Nigt Runner وفريق متطوعين مديرية الشباب والرياضة OVD وفريق متطوعين وزارة الشباب والرياضة YLY بنادى المهندسين، بحضور عادل فوزى مدير الادارة العامه للرياضه نائبًا عن الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة مدير المديريه بالإسكندرية

يأتى ذلك ضمن أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية، ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.