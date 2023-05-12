اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 02:00 م
أكرم القصاص
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"الشباب و الرياضة" بالإسكندرية تنظم "هاف ماراثون" بمشاركة 500 شخص

الجمعة، 12 مايو 2023 01:45 م
"الشباب و الرياضة" بالإسكندرية تنظم "هاف ماراثون" بمشاركة 500 شخص جانب من المارثون
الإسكندرية جاكلين منير

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شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، فى " هاف ماراثون" فريق Alex Nigt Runner ،بمشاركة 500 شخص، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمحافظ اللواء محمد الشريف، في إطار (جعل الرياضة أسلوب حياة) وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة 

وأقيم اليوم الجمعة "هاف ماراثون الاسكندرية" بتنظيم فريق Alex Nigt Runner وفريق متطوعين مديرية الشباب والرياضة OVD وفريق متطوعين وزارة الشباب والرياضة YLY بنادى المهندسين، بحضور عادل فوزى مدير الادارة العامه للرياضه نائبًا عن الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة مدير المديريه بالإسكندرية 

يأتى ذلك ضمن أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها  القيادة السياسية، ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

 

 

 

 

 


الاسكندرية

الشباب و الرياضة

ماراثون الإسكندرية

رياضة الجرى



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