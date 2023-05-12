اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 09:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مجلس النواب السابق يؤدى واجب العزاء فى الراحل محمود بكرى بقنا

الجمعة، 12 مايو 2023 09:21 م
رئيس مجلس النواب السابق يؤدى واجب العزاء فى الراحل محمود بكرى بقنا رئيس مجلس النواب السابق يؤدي واجب العزاء
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الكاتب الصحفي مصطفي بكري، على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقه الراحل عضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي محمود بكري، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قرية المعنا التابعة لبندر قنا حالة من الحزن بعد وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية بعد صراع 70 يوما مع المرض مكث فيها داخل المستشفى ليلقى ربه، واكتست محافظات قنا بالسواد حزنا على وفاة الراحل الذي عرف عنه حبه للخير ومساعدة الغير قادرين داخل المحافظة أو من أبناء دائرته فى حلوان أثناء فترة توليه عضو لمجلس الشيوخ.

وأدى الآلاف من أبناء محافظة قنا وقرية المعنا، صلاة الجنازة للراحل محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، من مسجد شئون المعنا بقريته، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، ويوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.

واستقبل الآلاف من أبناء محافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل بمسقط رأسه في قرية، حتى شبعوا الجثمان إلي مقابر القرية بعد الصلاة عليه من مسجد شئون المعنا ودفن جثمانه بمقابر العائلة، وحضر أيضا عدد من نساء وفتيات القرية لتوديع الراحل.

رئيس مجلس النواب السابق يؤدي واجب العزاء (1)
رئيس مجلس النواب السابق يؤدي واجب العزاء (1)

 

رئيس مجلس النواب السابق يؤدي واجب العزاء (2)
رئيس مجلس النواب السابق يؤدي واجب العزاء (2)

 

رئيس مجلس النواب السابق يؤدي واجب العزاء (3)
رئيس مجلس النواب السابق يؤدي واجب العزاء (3)

مصطفى بكرى

عزاء محمود بكرى

جنازة محمود بكرى

وفاة محمود بكرى

قرية المعنا

محافظة قنا

اخبار قنا

اليوم السابع



الموضوعات المتعلقة

رئيس اتحاد الكرة يؤدى واجب العزاء فى وفاة محمود بكرى

الخميس، 11 مايو 2023 06:36 م

زينب عبداللاه تكتب: محمود بكرى الذى لم يرحل.. المتواضع الخلوق صديق البسطاء أدرك أن المواقف الإنسانية مفتاح البقاء بعد الرحيل فجاهد لتكون سيرته أطول من عمره.. حافظ على مودة الجميع حتى المختلفين معه فحزنوا عليه

الخميس، 11 مايو 2023 05:23 م

مصطفى بكرى يتلقى واجب العزاء فى شقيقه الراحل محمود بكرى لليوم الثانى.. صور

الخميس، 11 مايو 2023 03:19 م

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق يعزى في محمود بكرى بقنا

الخميس، 11 مايو 2023 01:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة