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خطوة بخطوة.. كيف تحجز موعدا بوحدات المرور والتراخيص إلكترونيا

الجمعة، 12 مايو 2023 02:30 ص
خطوة بخطوة.. كيف تحجز موعدا بوحدات المرور والتراخيص إلكترونيا وحدة تراخيص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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استحدثت بوابة المرور الإلكترونية خطوة جديدة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من خلال حجز موعد بوحدات التراخيص، واشترطت مجموعة من الخطوات التى يجب توافرها، ومنها :

- بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى المفعول.

- السداد بكافه أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدى.

- تقدم الخدمة لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سى سى.

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادرة من الشركات المختلفة.

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره.

- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".

- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).

- لا يتم تقديم الخدمات الآتية: (نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات).

- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير، وعدم قبول الدمغ المحلى.

- لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي والوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك على مستوى الجمهورية.


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