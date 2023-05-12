اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من السيارات بالإسماعيلية 4 أيام

الجمعة، 12 مايو 2023 08:32 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من السيارات بالإسماعيلية 4 أيام حبس - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أمرت نيابة مركز الإسماعيلية وأبوصوير اليوم الجمعة بحبس تشكيل عصابى مكون من شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة بطاريات ومستلزمات بعض السيارات من الشوارع.
 
وواجهت جهات التحقيق المتهمين بتحريات ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية، وما تم ضبطه من مسروقات من البطاريات ومستلزمات السيارات المختلفة بعد القبض عليهم.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز ابوصوير فى  القبض علي شخصين لأحدهما معلومات جنائية ارتكبو وقائع سرقة للسيارات في شوارع الإسماعيلية.
 
ورصدت إحدي الكاميرات تحرك المتهمين بسيارة سوزوكي في مدينة المستقبل التابعة لدائرة المركز ودخول أحد المتهمين مقيم بمنطقة كيلو 2 للسيارة مستغلا عدم وجود مالكها بها وفتح مقدمة السيارة لسرقة البطارية.
 
كما استولي المتهمان علي مستلزمات أخري للسيارة بغرض بيعها للتحصل علي مبالغ مالية، فيما ارشدا عن المسروقات التي تم سرقتها من السيارة.

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أمن الاسماعيلية

حوادث اليوم



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