إصابة 3 شقيقات بتسمم غذائى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيبت 3 شقيقات من أسرة واحدة بحالة اشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهن طعام فاسد بعزبة الزغابة فى قرية أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية وتم نقل المصابات إلى مجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهن ورعايتهن طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوجود حالات مصابة باشتباه تسمم غذائى بعزبة الزغابة بقرية أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة كلا من آلاء السيد حسن 20 عام وشقيقتها نور السيد حسن 16 عام وشقيقتهن دنيا السيد حسن11 عام مقيمات الزغابة أبو عطوة مصابات اشتباه تسمم غذائي.