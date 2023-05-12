محافظ كفر الشيخ: تلقينا 802 شكوى تم حل 98% منها

تلقت إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، 802 شكوى خلال شهر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتلقى الإدارة و13 مركز تكنولوجى شكاوى المواطنين، والعمل على سرعة حلها، وإرسال تقرير لمجلس الوزراء بما تم من انجاز تلك الشكاوى.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لـ " اليوم السابع"، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل عملها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتم حلها بنسبة 98%، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع شكاوى وطلبات استغاثة خلال الشهر الماضى، حيث وردت تلك الشكاوى والطلبات من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، وإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام؛ والتى تتيح تلقى الشكاوى؛ بهدف خدمة ورضا المواطن المصرى.

وأضاف عماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن مديرية التربية والتعليم بمراكز بيلا، ودسوق، وبلطيم وسيدى سالم، بالإضافة لمديرية التضامن الاجتماعى، والجمعيات الاهلية، حققوا نسب إنجاز مميزة فى حل الشكاوى المقدمة خلال الشهر الماضى.

وجدير بالذكر، ورد بتقرير رئاسة مجلس الوزراء، أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات التى اختصت بنسبة انجاز متميز من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضى، حيث تلقت خدمة المواطنين 802 شكوى وطلباً مقدمة من بعض المواطنين لعلاجهم وذويهم على نفقة الدولة، أو مساعدتهم فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، فضلا، حيث تم توجيهها إلى الجهات المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها.