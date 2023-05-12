اليوم السابع
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توافد سائحى الباخرة السياحية لزيارة المعالم التاريخية والتراثية ببورفؤاد.. صور

الجمعة، 12 مايو 2023 08:51 م
توافد سائحى الباخرة السياحية لزيارة المعالم التاريخية والتراثية ببورفؤاد.. صور توافد السائحين على جبال الملح فى بورفؤاد
بورسعيد محمد فرج

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شهدت مدينة بورفؤاد، توافد الوفود السياحية من الدول العربية الشقيقة وبعض دول شرق آسيا، بجانب استمرار توافد أتوبيسات رحلات اليوم الواحد من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة المكس للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة، والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية، والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

 ومن جانبهم أعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة و مصممة على الطراز الأوروبي ، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي .
 
إقبال السائحين على مدينة بورفؤاد لمشاهدة اثارهها
إقبال السائحين على مدينة بورفؤاد لمشاهدة اثارهها

بورفؤاد مزار سياحى للوفود العربية والأسيوية
بورفؤاد مزار سياحى للوفود العربية والأسيوية

توافد السائحين على جبال الملح فى بورفؤاد
توافد السائحين على جبال الملح فى بورفؤاد

توافد السائحين على مدينة بورفؤاد لمشاهدة المعالم التاريخية والتراثية
توافد السائحين على مدينة بورفؤاد لمشاهدة المعالم التاريخية والتراثية

جولة تفقدية للسائحين للعالم السياحية في بورفؤاد
جولة تفقدية للسائحين للعالم السياحية في بورفؤاد
 
 
 

 


اخبار مصر

بور فؤاد

بورسعيد

جبل الملح

توافد السائحين على مدينة بورفؤاد



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