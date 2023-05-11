المركز التكنولوجى ببورسعيد: استقبلنا 2421 طلبا وقدمنا 2360 خدمة خلال شهر

بورسعيد - محمد عزام

تتقدم الخدمات الإلكترونية فى محافظة بورسعيد يوماً تلو الآخر، الأمر الذى ظهر بشكل كبير فى المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء ومدينة بورفؤاد، حتى أن بعض الطلبات أصبحت لا تستدعى الذهاب إلى مبنى المركز نفسه، ولكن يكتفى التقديم والدخول عن طريق منظومة التحول الرقمى "مصر الرقمية".

بورسعيد الأولى بالتحول الرقمى

أُنشئت أول إدارة للتحول الرقمى بمحافظة بورسعيد فى 27 من مارس 2019، وتم تعيين 13 من الشباب الحاصلين على المؤهلات فى الحاسبات والهندسة، كما تم الإنتهاء من البنية التحتية لكافة المواقع الإدارية ببورسعيد وعددها 736 جهة بواقع 651 مبنى، وجرى رقمنة 5 وحدات مرور «تراخيص –نيابة»، و3 مقار نيابة عامة، ومركز لوجيستى جمركى، 10مراكز خدمات تموينية، المحاكم، أقسام الشرطة، مكاتب التوثيق والشهر العقارى وميكنة 8 مراكز تكنولوجية بمحافظة بورسعيد، وخلال عام 2020 تحولت البنية التحتية لبورسعيد بالكامل للمنظومة الرقمية.

بدأت المنظومة الرقمية فى المحافظة بإطلاق 54 خدمة إلكترونية من خلال التطبيقات الإلكترونية الحديثة، وإطلاق بوابة الخدمات الحكومية بالمحافظة «البوابة الموحدة»، ليكون للمواطن هوية رقمية واحدة للحصول على كافة الخدمات.

المركز التكنولوجى بالمناخ فى أبريل

وفى ظل هذه المنظومة تم إنشاء عدد من المبانى الخاصة والمقامة بها المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتى من بينها مركز حى المناخ الذى استقبل فى شهر أبريل الماضى 2421 طلب من أهالى الحى، جميعها ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز.

وأعلن الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، أن المركز إستقبل أكثر من 3 آلاف مواطن خلال شهر أبريل، مؤكداً على إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة 79%، وبلغت 2360 طلب وجارى الإنتهاء من 61 متبقية يتوقف تنفيذها على إستكمال أوراق من طالب الخدمة.

مكافحة الفساد

أوضح الدكتور منصور بكرى، أنه كان أحد أهداف منظومة التحول الرقمى هو مكافحة الفساد بفصل متلقى الخدمة عن مقدمها مما يعمل على قلة التعامل بين الموظفين والمواطنين، هذا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد فى الحصول على الخدمة.

استقبال 24 مواطن فى نفس الوقت

وأشار إلى أن المركز التكنولوجى بحى المناخ ضمن 8 مراكز أخرى لخدمة المواطنين أتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، موضحاً أن مركز الحى به 10 شبابيك بمساحة 75 متر مربع، مما يتيح إستيعاب 24 فرد فى نفس الوقت.

السداد الإلكترونى أهم الخدمات

وأضاف رئيس حى المناخ، أن أهم ما يميز منظومة التحول الرقمى وتقديم الخدمات إلكترونياً هو السداد الإلكترونى لخدمات "كهرباء، غاز، مياه، وغيرهم"، والتى يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة نصية على رقم هاتف المواطن، لافتاً إلى أن المركز يقدم فى مجال التنظيم والمبانى 25 خدمة أغلبها إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات 4 خدمات منها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب إستراداد إشغالات، فضلا عن 7 خدمات بمجال الإسكان من طلبات تمليك ونقل ترخيص فى حالات الشراء والوفاة وشهادة سداد أو تغيير المسكن من إدارى لشخصى.

كما تتضمن 14 خدمة المقدمة للمواطنين بمجال الإيرادات، ومنها طلبات للشكاوى والمصالح وسحب ملفات وإرفاق مستندات وسداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات وميدونيات وأقساط وغيرها، إضافة إلى 6 خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالى أو شركات، فضلا عن 6 خدمات إتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وإنضمام وتغيير وتجديد وغيرها.

المركز أحد وسائل الحوكمة

ويعد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين أحد وسائل الحوكمة الإلكترونية ؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة فى كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة، وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ويعد العائد من الخدمة، الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الوحدات المحلية وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الادارات فى أداء اعمالها من خلال الشبكة المحلية.



احدي مراكز بورسعيد التكنولوجية



المركز التكنولوجي لحي المناخ



المركز المجاور لحي المناخ



رئيس الحي مع إحدى المواطنات