تفاصيل تطوير خط بنى سويف/ أسيوط بالسكة الحديد وتحويل الإشارات لنظام إلكترونى

كتب سيد الخلفاوى

انتهت هيئة السكة الحديد من تطوير قطاع كبير من خط بنى سويف أسيوط، حيث يتم تحويل وتطوير الإشارات وأبراج الإشارة لتعمل بشكل الكترونى بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

ويعرض اليوم السابع تفاصيل المشروع..

