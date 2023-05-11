اليوم السابع
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دخول برج أسيوط الخدمة بعد تحويل إشارات السكة الحديد لكهربائية.. صور

الخميس، 11 مايو 2023 11:49 ص
دخول برج أسيوط الخدمة بعد تحويل إشارات السكة الحديد لكهربائية.. صور برج محطة أسيوط بعد تطويره
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، دخول برج أسيوط بمحافظة أسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف اسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) ويحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.
 
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 94 % حيث تقوم الشركة باعمال التشطيبات والتركيبات لاخر برج بالمشروع "برج المنيا" و ان برج أسيوط بمحافظة اسيوط يعد اكبر ثانى برج بعد برج المنيا وهو البرج الرئيسى رقم الرابع عشر الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وابراج (ديروط – القوصية – منفلوط - منقباد) بمحافظة أسيوط وابراج (الفشن – ببا) بمحافظة بنى سويف، لافتا الى أن برج إشارات اسيوط بمحافظة اسيوط والمنطقة الاوتوماتيكية بطول 8 كم تتحكم في 55 سيمافور ضوئي وعدد 1 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 47 موتور تحويلة وعدد 87 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى منقباد و منفلوط ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 218 كم من إجمالي مسافة 250كم 
 
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / اسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة. 
 
واضاف الوزير أنه من المخطط الانتهاء من مشروع تطوير قطاع بني سويف / اسيوط بالكامل بطول 250 كم في يونيو المقبل.
 
برج محطة أسيوط بعد تطويره (4)
برج محطة أسيوط بعد تطويره

برج محطة أسيوط بعد تطويره (5)
برج محطة أسيوط بعد تطويره

برج محطة أسيوط بعد تطويره (6)
برج محطة أسيوط بعد تطويره

برج محطة أسيوط بعد تطويره (7)
برج محطة أسيوط بعد تطويره

برج محطة أسيوط بعد تطويره (1)
برج محطة أسيوط بعد تطويره

برج محطة أسيوط بعد تطويره (2)
برج محطة أسيوط بعد تطويره

برج محطة أسيوط بعد تطويره (3)
برج محطة أسيوط بعد تطويره

 


إشارات السكة الحديد

السكة الحديد

محطة أسيوط

النقل



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