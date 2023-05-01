وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسيوط يفتتحان المحلب الآلى بإحدى مزارع كلية الزراعة

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الإثنين، المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة أسيوط بعد تطويره، بحضور بعض رؤساء الجامعات وقيادات جامعة أسيوط والوزارة.

وتفقد الوزير مبنى المحلب الآلي الذي يُقام على مساحة قدرها 800 متر مربع، ويتضمن مباني إدارية ومعمل لتجميع وتعبئة اللبن يدويًا، ومساحة لحلب الحيوانات، كما سيتم زراعة الأرض المُلحقة بالمزرعة والبالغ مساحتها حوالي 4 أفدنة، وزراعتها بمحاصيل الأعلاف التي تُستخدم في تغذية الحيوان.