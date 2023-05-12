اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات إصابة 4 أشخاص فى حريق بأطفيح

الجمعة، 12 مايو 2023 10:50 ص
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات إصابة 4 أشخاص فى حريق بأطفيح حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة أطفيح، حيث تبين أنه تسرب غاز من أسطوانة صغيرة الحجم أثناء إعداد الشاي، أدى لانفجارها وإصابة زوجين، وطفل، وشخص كان ضيفا على مالك الشقة.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وإعداد تقرير بسبب اشتعال الحريق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق في شقة سكنية بمنطقة أطفيح، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


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