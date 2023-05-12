بدء امتحانات آخر العام الدراسى لمعهد رعاية تمريض فايد

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت لجان الامتحانات لآخر العام الدراسى 2022/2023 لمعهد رعاية تمريض فايد التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية مع انتظام سير العملية الامتحانية، كما جاء مستوى ورقة الامتحان مناسب للطالب المتوسط.

وشدد الدكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية على توفير الأجواء المناسبة وتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب داخل لجان الامتحانات، مؤكدا على ضرورة توفير احتياجاتهم لتيسير أداء الامتحانات.

وكانت قد انتهت أعمال الامتحانات الشفهي والعملى فى 30 أبريل على أن تستمر الامتحانات التحريرية للصف الأول والثانى حتى 16 مايو 2023.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث فى 27 مايو حتى 6 يونيو 2023.

وتبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا لفترتين ، وسط الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، في ضوء تعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.