السفير الكوري بالقاهرة بعد حضور إفطار المطرية: رمضان فى مصر حاجة تانية

كتب أحمد علوى

أشاد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بمشاركته في إفطار المطرية الجماعي، الذي يقام كل عام في شهر رمضان المبارك.

وأشار السفير الكوري بعد انتهاء الإفطار، إلى أنه مثلما تقول الأغنية الشهيرة رمضان في مصر حاجة تانية بالفعل هذه حقيقة، مؤكدا أن رمضان في المطرية فريد جدا من نوعه ورائع، فالجميع كانوا سعداء بأجواء رمضان وهم جميعا يشاركون الطعام والمحبة.

وأفاد السفير الكوري بأن هذه الثقافة، تعد ثقافة حب ومصدر فخر، فلقد شاهد روح الألفة والجماعة واصفها بأنها موجودة فقط هنا في مصر.

ووصف السفير الشعور الذي شعر به أثناء الإفطار من خلال اهتمام الجميع به، وسط أجواء من الحب والبهجة وأنه ليس وحيدا أبدا، بأنه بمثابة هدية من الإفطار.

وأكد السفير الكوري أن الطعام كله كان رائعا وشهيا للغاية، سواء المحاشي أو الطواجن أو القطايف، جميعها رائعة ومفيدة للصحة، كما أنه أكد أنه أحب كثيرا مشروبات رمضان على رأسها السوبيا.

ونظم أهالي منطقة المطرية، أكبر مائدة لإفطار الأهالي، وذلك للعام التاسع على التوالي، حيث يتشارك الكثير منهم ومن خلال الجهود الذاتية في تنظيمها سنويًّا.

وقال أحد المنظمين، إنه للعام الـ 9 على التوالي ينجح أهالي منطقة المطرية ومن خلال الجهود الذاتية في تنظيم المائدة، مؤكدًا أن المائدة بدأت في عامها الأول بشارع واحد، واليوم وبعد مرور 9 أعوام يشارك بها عشرات الشوارع بالمنطقة الشعبية.