انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 467 لجنة بسوهاج غدا

سوهاج محمود مقبول

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، غدا السبت الثالث عشر من مايو انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية،، والتى تنتهى فى الثامن عشر من نفس الشهر داخل 11 إدارة تعليمية، هى عدد إدارات التربية والتعليم بسوهاج، مقسمين على 3 قطاعات قطاع شمال وقطاع وسط وقطاع جنوب، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين، يؤدى 88 ألفا و691 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يبلغ 88 ألفا 691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية، مشيرا إلى توجيه مديرى الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات.

وتابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 13 مايو من العام الحالى.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، موجها الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، من محيط المدارس؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب؛ لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

وجاء جدول امتحانات والتى تنطلق السبت 13 مايو بمادة اللغة العربية والخط العربى والإملاء والتربية الرياضية للمدارس الرياضية ويوم الأحد 14 مايو 2023 مادتى الجبر والاحصاء والتربية الفنية والاثنين 15 مايو 2023 مادتى العلوم والتربية الدينية والثلاثاء 16 مايو 2023 مادة اللغة الأجنبية والأربعاء 17 مايو 2023 مادتى الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والخميس 18 مايو 2023 مادة الدراسات الاجتماعية.