انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى.. صور

كتب محمود طه حسين

انتظمت صباح اليوم الخميس الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام الدراسى، حيث أكدت المديريات التعليمية مطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية، كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى عمل بشكل جيد دون مشكلات تقنية.

وأكدت المديريات التعليمية أنه يتم تقييم صفوف النقل فى مناهج الفصل الدراسي الثاني عدا الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى تم استبعادها أثناء وضع الأسئلة وإعدادها، مشيرة إلى أن الأسئلة مطابقة للمواصفات خاصة أسئلة الامتحان فى الصفين الأول والثانى الثانوى تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق وتقيس نواتج التعلم وإنتاج المعرفة وبعيدة عن الحفظ والتلقين.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.



الطالبات فى الامتحانات



امتحانات



انتظام الامتحانات الإلكترونية