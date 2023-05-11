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انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى.. صور

الخميس، 11 مايو 2023 12:29 م
انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى.. صور امتحانات الصف الأول الثانوى
كتب محمود طه حسين

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انتظمت صباح اليوم الخميس الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام الدراسى، حيث أكدت المديريات التعليمية مطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية، كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى عمل بشكل جيد دون مشكلات تقنية.

وأكدت المديريات التعليمية أنه يتم تقييم صفوف النقل فى مناهج الفصل الدراسي الثاني عدا الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى تم استبعادها أثناء وضع الأسئلة وإعدادها، مشيرة إلى أن الأسئلة مطابقة للمواصفات خاصة أسئلة الامتحان فى الصفين الأول والثانى الثانوى تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق وتقيس نواتج التعلم وإنتاج المعرفة وبعيدة عن الحفظ والتلقين.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

الطالبات فى الامتحانات
الطالبات فى الامتحانات

 

امتحانات
امتحانات

 

انتظام الامتحانات الإلكترونية
انتظام الامتحانات الإلكترونية

 

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

 


امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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