اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 07:06 ص
أكرم القصاص
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الملح والكاتشب في الأطعمة السريعة وخطورتهما على الصحة

الجمعة، 12 مايو 2023 07:00 ص
الملح والكاتشب في الأطعمة السريعة وخطورتهما على الصحة ملح الطعام
كتبت فاطمة ياسر

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 من منا لا يحب تناول وجبات الطعام السريعة بين الحين والآخر، وتحديدًا وجبة برجر اللحم البقري.
أوضحت  حساب "شبكة CNN"، أن قطعة برجر واحدة تحتوي على 790 مليجرامًا من الصوديوم، أي ما يُعادل 39% من الحد اليومي المسموح لك.
 
وفي الواقع، يجب ألّا يتجاوز الحد اليومي للفرد غرامين صوديوم، أي ما يعادل 5 جرامات من الملح يوميًا.
أما صلصة الكاتشاب، فيجب الحذر عند تناولها أيضًا، إذ قد لا يكون طعمها مالحًا بالنسبة لك، ولكن تحتوي 4 أظرف من الكاتشاب على نسبة 30% من الحد اليومي المسموح به من الصوديوم.
وفي الواقع، تحتوي جميع الأملاح على كمية متقاربة من الصوديوم. ومن الضروري الالتزام بالحد اليومي ذاته، أي 5 غرامات من الملح.
 
وتشمل أنواع هذه الأملاح ما يلي:
الملح الخشن
الملح البحري
ملح الهملايا
ملح المائدة
 
 

الملح الخشن

الصوديوم

الملح



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