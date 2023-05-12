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القاهرة الإخبارية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فى غارة إسرائيلية

الجمعة، 12 مايو 2023 06:10 م
القاهرة الإخبارية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فى غارة إسرائيلية استشهاد 3 فلسطينيين
الأمير نصرى

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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باستشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، وأُصيب أكثر من عشرة آخرين، جراء غارة إسرائيلية، استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
 
ونقلت الوكالة، عن مصادر محلية، إنه تم انتشال جثماني شهيدين، من الشقة التي استهدفها طيران الاحتلال في النصر، فيما أكدت مصادر طبية بمستشفى "الأندونيسي" شمال قطاع غزة، وصول مصاب، بعد استهداف أرض زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
 
وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بداية القصف الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، إلى 33 شهيدًا.

القاهرة الإخبارية

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فلسطين

غارة إسرائيلية

حي النصر

مدينة غزة



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