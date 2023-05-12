الصحة: اختيار 13 عيادة بمستشفيات الصدر للعمل على منع مسببات الإصابة بالسدة الرئوية

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه تم اختيار 13 عيادة بمستشفيات الصدر في مختلف المحافظات، للعمل على منع مسببات الإصابة بالسدة الرئوية، ضمن مبادرة صحة الرئة، وإجراء كشف للفئات المعرضة لأمراض الرئة.

وأردف النادى أنه تمت مناظرة 1538 حالة من خلال وحدات التشخيص عن بُعد داخل مستشفيات صدر بهوت، والمرج، والمعمورة، وطنطا، والمنيا، والمنصورة، وبورسعيد، مشيراً إلى أن تقنية التشخيص عن بُعد يتم استخدامها أثناء التعامل مع الحالات التي تستدعي تدخل بعض التخصصات الأخرى للوصول لأفضل نتائج فى علاج الحالات.

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم تدريب 333 فردا من الفرق الطبية بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية خلال الربع الأول من العام الجاري، لرفع كفاءة ومهارات العاملين فى مجالات تطبيق الأدلة الاسترشادية في مجال مكافحة الدرن، وعلاج حالات الالتهاب الرئوي والتسمم الدموي في الرعاية المركزة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما تم تدريب فنيي المعامل على أعمال الفحص المباشر والمزارع والجين اكسبرت، بالإضافة إلى تدريب عدد من وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات على أساسيات إدارة الجودة والمخاطر.

ولفت إلى أن إعداد خطط العمل الاستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.