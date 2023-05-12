وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن ضباطا إضافيين يقومون بدوريات في مبنى مطار هانيدا الدولي بطوكيو حيث تم استدعاء عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب بالمطار للتفتيش عن أي أجسام مشبوهة محتملة، مضيفة أن المزيد من رجال الأمن يتمركزون في السفارات الأجنبية والمنشآت المهمة الأخرى.

وأوضحت الشبكة اليابانية، أنه على الرغم من أن مكان انعقاد القمة يقع بعيدا عن طوكيو، إلا أن شرطة العاصمة في حالة تيقظ حيث استهدفت هجمات إرهابية سابقة أثناء فعاليات دولية مدنا بعيدة .

وتركز الشرطة على ما يسمى "بالأهداف السهلة" التي تتضمن المطارات ومحطات السكك الحديدية، والتي تجذب حشودا كبيرة من الأشخاص.