البابا تواضروس يختتم لقاءاته مع بابا الفاتيكان اليوم ويلتقى أقباط روما غدا

كتب: محمد الأحمدى

ينهى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاءاته مع البابا فرنسيس اليوم الجمعة، حيث بدأ زيارته صباح يوم الثلاثاء الماضى زار خلالها عدة مؤسسات كنسية وبدأ لقاءاته مع البابا فرنسيس الأربعاء الماضى لتنتهى اليوم.

ويستعد البابا تواضروس الثانى للقاء أقباط روما غدا السبت وبعد غدا الأحد، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية قدمت لهم كنيسة سان جيوفانى للصلاة بالأقباط هناك.

وأهدى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان، هدية خلال لقائهما، ووفدى الكنيستين فى الاجتماع المشترك الذى عقد صباح اليوم بالڤاتيكان.

وكانت هدية البابا تواضروس عبارة عن صندوق خشبى مطعم بصلبان مصممة على الطراز القبطى، يحوي جزءًا من "البدلة البرتقالية" لكل شهيد من الشهداء الـ 21 التى كانوا يرتدونها وقت استشهادهم، مكتوب على كل جزء اسم الشهيد.

ويحوى الصندوق 3 قيود خاصة بثلاثة من الشهداء من القيود الـ 21 التى كانت أيديهم مقيدة بها، وأرفق مع الصندوق (flash memory) تحوي عدة ملفات كالتالي:-

- صور فوتوغرافية لاستقبال رفات الشهداء الـ 21 في مطار القاهرة الدولي يوم 14 مايو عام 2018 .

- صور فوتوغرافية لخطوات تجهيز محتوى الهدية في مزار الشهداء بكاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور، بسمالوط بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط.

- صور فوتوغرافية لتسلم قداسة البابا تواضروس الثانى الصندوق الهدية، من نيافة الأنبا بفنوتيوس.

إلى جانب وثيقة صادرة من إيبارشية سمالوط تثبت ما يحتوي عليه الصندوق.

ووثيقة تسليم الهدية موجهة من قداسة البابا تواضروس الثانى، إلى قداسة البابا فرنسيس، مكتوبة باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية.