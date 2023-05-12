اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 01:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يختتم لقاءاته مع بابا الفاتيكان اليوم ويلتقى أقباط روما غدا

الجمعة، 12 مايو 2023 01:00 ص
البابا تواضروس يختتم لقاءاته مع بابا الفاتيكان اليوم ويلتقى أقباط روما غدا البابا فرنسيس والبابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينهى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاءاته مع البابا فرنسيس اليوم الجمعة، حيث بدأ زيارته صباح يوم الثلاثاء الماضى زار خلالها عدة مؤسسات كنسية وبدأ لقاءاته مع البابا فرنسيس الأربعاء الماضى لتنتهى اليوم.

 

ويستعد البابا تواضروس الثانى للقاء أقباط روما غدا السبت وبعد غدا الأحد، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية قدمت لهم كنيسة سان جيوفانى للصلاة بالأقباط هناك.

 

وأهدى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان، هدية خلال لقائهما، ووفدى الكنيستين فى الاجتماع المشترك الذى عقد صباح اليوم بالڤاتيكان.

 

وكانت هدية البابا تواضروس عبارة عن صندوق خشبى مطعم بصلبان مصممة على الطراز القبطى، يحوي جزءًا من "البدلة البرتقالية" لكل شهيد من الشهداء الـ 21 التى كانوا يرتدونها وقت استشهادهم، مكتوب على كل جزء اسم الشهيد.

 

ويحوى الصندوق 3 قيود خاصة بثلاثة من الشهداء من القيود الـ 21 التى كانت أيديهم مقيدة بها، وأرفق مع الصندوق (flash memory) تحوي عدة ملفات كالتالي:-

 

- صور فوتوغرافية لاستقبال رفات الشهداء الـ 21 في مطار القاهرة الدولي يوم 14 مايو عام 2018 .

 

- صور فوتوغرافية لخطوات تجهيز محتوى الهدية في مزار الشهداء بكاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور، بسمالوط بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط.

 

- صور فوتوغرافية لتسلم قداسة البابا تواضروس الثانى الصندوق الهدية، من نيافة الأنبا بفنوتيوس.

 

إلى جانب وثيقة صادرة من إيبارشية سمالوط تثبت ما يحتوي عليه الصندوق.

 

ووثيقة تسليم الهدية موجهة من قداسة البابا تواضروس الثانى، إلى قداسة البابا فرنسيس، مكتوبة باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية.  


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان

زياره الفاتيكان



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يلتقى البابا فرنسيس فى القصر البابوى.. بابا الڤاتيكان يهدى بطريرك الكرازة المرقسية جزءًا من رفات القديسة كاترين ويقرر إقامة مذبحا بأسماء شهداء الأقباط فى ليبيا.. وتواضروس: المحبة هى طريق الكمال

الخميس، 11 مايو 2023 02:59 م

بابا الڤاتيكان يهدى البابا تواضروس جزءًا من رفات القديسة كاترين شهيدة الإسكندرية

الخميس، 11 مايو 2023 01:54 م

البابا تواضروس يقدم أجزاء من ملابس شهداء الأقباط فى ليبيا هدية لبابا الڤاتيكان

الخميس، 11 مايو 2023 01:53 م

البابا تواضروس فى الفاتيكان .. حكاية أصغر دولة فى العالم

الخميس، 11 مايو 2023 01:00 م

البابا تواضروس: المحبة هى الأساس الدائم للكمال والطريق الوحيد لله

الخميس، 11 مايو 2023 12:43 م

البابا تواضروس يزور متحف الڤاتيكان وكنيسة سيستين.. صور

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:08 م

تعرف على أبرز ما جاء بكلمة البابا تواضروس فى المقابلة العامة بالفاتيكان

الأربعاء، 10 مايو 2023 05:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة