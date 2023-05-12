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الأرصاد: انخفاض طفيف فى الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الجمعة، 12 مايو 2023 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض طفيف فى الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم  الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي)، فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.


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