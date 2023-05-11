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غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار على السواحل.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الخميس، 11 مايو 2023 01:24 م
غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار على السواحل.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  الجمعة:  القاهرة العظمى 29  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى  22 درجة.


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