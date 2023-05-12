استمرار عملية تطوير ميناء أبو زنيمة بجنوب سيناء لاستقبال سفن حمولة 50 ألف طن

كتب عبد الحليم سالم

يعد ميناء أبو زنيمة الذي يقع جنوب شرق خليج السويس على بعد حوالى 150 كم من نفق الشهيد/ أحمد حمدى. من الموانئ التي تشهد عمليات تطوير وتحديث واسعة عبر شركة سيناء للمنجنيز المالكة للميناء المتخصص فى شحن وتفريغ الخامات التعدينية-خدمات التراكي للسفن وفي مساعى لتطويره بالتعاون مع العديد من الجهات

تركز شركة سيناء للمنجنيز برئاسة الدكتور جمال هنداوى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ،علي سرعة الانتهاء من تطوير الميناء لاستقبال سفن حمولات 50 ألف طن ،مما يزيد حركة الصادرات ووصول المادة الخام لا سيما فى ظل فتح المجال لتصدير الرمال من محاجر أبو زنيمة

وبحسب المعلومات فإن الميناء جنوب سيناء شرق خليج قناة السويس على بعد حوالى 150 كم من نفق الشهيد أحمد حمدى، ويتركز نشاط الميناء في عمليات شحن وتفريغ الخامات التعدينية بجانب خدمات التراكي

وميناء أبو زنيمة البحرى بجنوب سيناء التابع لشركة سيناء للمنجنيز، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، جارى الانتهاء من أعمال تطوير الميناء وتعميق الغاطس .

وهدف التعميق استقبال سفن بحمولات تصل لنحو 50 ألف طن، لا سيما أن التطوير يساهم في زيادة حركة التصدير عبر الميناء، وكذلك استقبال المادة الخام فى الوقت نفسه.

يشار إنه تم ترخيص ميناء أبو زنيمة، حيث صدر قرار وزير النقل رقم 298 لسنة 2021 بتاريخ 24-5-2021 وذلك بالترخيص لشركة سيناء للمنجنيز بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو زنيمة.