7 معلومات حول تطوير ميناء أبو زنيمة التعدينى بجنوب سيناء.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تتواصل عمليات تطوير ميناء أبو زنيمة التعدينى بجنوب سيناء، الذى تديره وتشغله شركة سيناء للمنجنيز إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تسعى الشركة بقيادة الدكتور جمال هنداوى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ،سرعة الانتهاء من تطوير الميناء لاستقبال سفن حمولات 50 ألف طن ،مما يزيد حركة الصادرات ووصول المادة الخام لا سيما فى ظل فتح المجال لتصدير الرمال من محاجر أبو زنيمة .. تعرف على تفاصيل التطوير في 7 معلومات.

1 - يقع الميناء جنوب سيناء شرق خليج قناة السويس على بعد حوالى 150 كم من نفق الشهيد أحمد حمدى.

2 - يتركز نشاط الميناء في عمليات شحن وتفريغ الخامات التعدينية بجانب خدمات التراكي.

3 - ميناء أبو زنيمة البحرى بجنوب سيناء التابع لشركة سيناء للمنجنيز، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية.

4 - جارى الانتهاء من أعمال تطوير الميناء وتعميق الغاطس .

5 – هدف التعميق استقبال سفن بحمولات تصل لنحو 50 ألف طن.

6 – التطوير يساهم في زيادة حركة التصدير عبر الميناء، وكذلك استقبال المادة الخام فى الوقت نفسه.

7 - تم ترخيص ميناء أبو زنيمة، حيث صدر قرار وزير النقل رقم 298 لسنة 2021 بتاريخ 24-5-2021 وذلك بالترخيص لشركة سيناء للمنجنيز بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو زنيمة.